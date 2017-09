Quando soggiornare in hotel fa bene all’ambiente

Sostenibilità. È dal 1994 che il gruppo Accor ne parla, praticamente due anni dopo che il termine è stato affiancato alla questione ambientale (Conferenza di Rio, 1992), e quando ancora lo sviluppo sostenibile era agli albori. Oggi, a quasi 20 anni di distanza, uno dei primi operatori nel settore alberghiero, che opera in 90 Paesi con 4.400 hotel e 530.000 camere, lancia il programma PLANET 21: 21 nuovi impegni ed obiettivi da raggiungere entro il 2015. Come? Formazione dei collaboratori nel 95% degli hotel sulla prevenzione delle epidemie, promozione di pasti bilanciati nell'80% delle strutture, utilizzazione di prodotti ecolabel nell'85% degli hotel e riduzione dell'uso di acqua ed elettricità rispettivamente del 15% e del 10% negli hotel. Uno dei 21 obiettivi si focalizza sulla riforestazione e la protezione degli ecosistemi: grazie al risparmio sui costi di lavanderia e grazie al comportamento responsabile da parte dei direttori e dei clienti, il Gruppo ha finanziato finora la piantumazione di oltre due milioni di alberi. "In un momento di grande espansione del Gruppo - ha dichiarato Denis Hennequin, Presidente e CEO di Accor - finalizzata ad acquisire una posizione di leader nel settore alberghiero, riconfermiamo la nostra scelta di una crescita responsabile in grado di generare un valore comune per tutti. Con il programma PLANET 21, poniamo l'ospitalità sostenibile al centro della strategia del Gruppo, Sviluppo ed innovazione. Sono convinto che lo sviluppo sostenibile ci condurrà verso un nuovo modello di business". Sostenibilità. Sempre più un'opportunità di business, quasi una scelta obbligata per molti: "Oggi - ha spiegato Sophie Flak, Vice Presidente Sviluppo Sostenibile e Academie per Accor - un cliente su due dichiara di prendere in considerazione l'aspetto sostenibile quando sceglie un hotel. Siamo partiti da qui per implementare PLANET 21: un programma sociale, aziendale ed ambientale con degli obiettivi ben definiti che uniscono i nostri collaboratori e offrono ai nostri clienti l'opportunità di rendersi partecipi di una causa comune: il rispetto ambientale". Gli hotel che vorranno fregiarsi dell'etichetta PLANET 21 dovranno aver messo in atto un elenco di ben 65 azioni o aver ottenuto una certificazione sostenibile assegnata da una organizzazione esterna ed indipendente. La prossima volta che prenotate una stanza, occhio all'etichetta.