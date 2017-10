Quanti impianti fotovoltaici ci sono in Italia?

La diffusione commerciale degli impianti fotovoltaici in Italia è storia abbastanza recente (fine anni '90) ma ha subito una vera e propria esplosione dal 2006 ad oggi. Un dettagliato censimento degli impianti esiste solo dall'avvio del sistema nazionale di incentivi denominato "conto energia", ovvero dal settembre 2005. Al 31 marzo 2010 (ultimo rilevamento disponibile a cura del GSE Gestore Servizi Energetici) risultano in funzione ben 74.846 impianti per una potenza installata complessiva di 1.169.199 kW. L'Italia è il terzo paese europeo per potenza installata, dopo Germania e Spagna. Difficile, invece, valutare il numero di impianti realizzati nel periodo precedente al 2005. Una stima del tutto approssimativa potrebbe variare tra 5.000 e 10.000, ma è solo un stima. Il database del GSE rappresenta, quindi, la fonte ufficiale italiana per tutte le informazioni relative allo sviluppo del settore fotovoltaico. Un aggiornamento sistematico dell'evoluzione del parco impiantistico nazionale è disponibile on-line sul sito GSE e offre una panoramica dettagliata per numero impianti, classi di potenza, tipo di integrazione architettonica (integrato, semi integrato, non integrato) e distribuzione geografica per regioni (Puglia, Lombardia ed Emilia Romagna attualmente nelle prime tre posizioni). Le tabelle GSE incorporano dati sugli impianti fotovoltaici in Italia: numero, classi di potenza, regione, situazione complessiva all'ultima data disponibile e anche anni 2006, 2007, 2008, 2009, 2010. Esistono anche grafici della numerosità e della potenza totale cumulata degli impianti entrati in esercizio con il conto energia. Le mappe della distribuzione areale degli impianti fotovoltaici (per regioni, province ed anche per singoli comuni) sono disponibili sulle pagine di ATLASOLE l'atlante italiano degli impianti fotovoltaici, sempre a cura del GSE (http://atlasole.gse.it/viewer.htm). Se assumiamo come riferimento la potenza installata pro-capite, in Italia sono attualmente installati una media di 10,3 kW ogni 1.000 abitanti (Trentino Alto Adige con 32,7 kW ogni 1000 abitanti, Umbria, con 22 kW/1000 abitanti, Basilicata, con quasi 18 kW/1000 abitanti, Marche e Puglia con rispettivamente 17 e 15 kW/1000 abitanti). Valori tuttavia ancora molto lontani dalle performance raggiunte in Spagna e Germania con 67,6 e 63,5 kW/1000 abitanti (dati 2008).