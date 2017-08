Quanto amianto c’è in Italia

Oggi sappiamo che l'amianto è nocivo alla salute ma fino agli anni Novanta era presente in migliaia di prodotti. Dai tessuti ignifughi delle tavole da stiro, ai phon, ma soprattutto nelle coperture degli edifici di tutta Italia. Nel 1992 è stato finalmente messo al bando (in Germania era stato vietato nel 1943), ma è ancora molto diffuso e tanti siti contaminati attendono di essere bonificati. Si stima l'esistenza di 32 milioni di tonnellate di materiale contaminato in 2,5 miliardi di metri quadrati di coperture in cemento-amianto ancora disseminati nello stivale. L'amianto è pericoloso e in Italia continua a uccidere. Ad essere coinvolti non solo chi lavorava nelle fabbriche che producevano questa fibra, ma anche la popolazione che vive vicino ai siti, anche se oramai in disuso, dei grandi centri industriali. È oggi accertato il rapporto causale tra l'amianto e il tumore maligno della pleura. Nonostante sia stata da anni appurata l'effettiva pericolosità dell'amianto nelle costruzioni non è stata comunque sufficiente a stimolare la promozione di azioni volte a bonificare il nostro territorio da questo pericoloso materiale. Solo tredici regioni stanno provvedendo per estirpare il problema, ed anche in questi casi la bonifica dei siti inquinati non è sempre attuata, se non nelle regioni Lombardia e Sardegna, che si sono poste come obiettivo la bonifica rispettivamente entro il 2016 ed il 2023. Ci sono però aziende che cercano di contrastare questo fenomeno. Tra le prime ad occuparsi di questo problema in Italia c'è l'azienda milanese Tecnologie Industriali & Ambientali (TIA). L'impresa, che opera principalmente nel settore delle bonifiche ambientali, è specializzata nella bonifica di ogni tipo di manufatto contenente amianto. La società, oltre alla rimozione di amianto negli impianti, negli edifici civili e nei siti dismessi, ha svolto per conto di Trenitalia campagne di bonifica di carrozze ferroviarie e opera anche in Francia dove ha effettuato diverse bonifiche. L'azienda offre una gamma completa di servizi che vanno dalle fasi preliminari di indagine allo smaltimento finale del rifiuto pericoloso, utilizzando tecnologie convenzionali ed innovative per predisporre soluzioni complete secondo standard certificati.