Difficoltà normative, dunque, ma non solo, come ha evidenziato Bonato: "Da parte dei Comuni vi sono inoltre alcuni dubbi sul fatto di aprire le porte dei Centri di Raccolta ai commercianti; anche i distributori e i rivenditori finali, per il momento, sono ancora poco sensibili: rimane tuttavia essenziale, nonostante questi problemi, togliere i rifiuti elettrici ed elettronici dalle strade e dalle discariche abusive".

Permangono tuttavia alcune criticità, come ha sottolineato Danilo Bonato, neopresidente del Centro di Coordinamento Raee: "Non é possibile non rilevare ancora una serie di difficoltà normative ed operative sul fronte del cosiddetto ritiro "uno contro uno", che anche in Italia consente ai consumatori di consegnare gratuitamente un vecchio elettrodomestico al momento dell'acquisto di uno nuovo della stessa tipologia ed obbliga il commerciante al ritiro e al suo conferimento presso i Centri di Raccolta".