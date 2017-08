Responsabilità sociale, le imprese non ci rinunciano

L'indagine- A Milano sono ben 140 mila (circa una su due) le imprese che praticano la responsabilità sociale, spendendo per questo capitolo 1,4 miliardi di euro l'anno. Questo il dato emerso da un'indagine della Camera di Commercio di Milano, secondo cui in media ciascuna azienda destina alle buone pratiche circa 10 mila euro. La Csr nelle aziende- Un terzo di queste aziende è mosso dalla motivazione etica dell'imprenditore (36,9 per cento), che viene messa in pratica quotidianamente (44,1 per cento), in particolare con attività sportive e culturali (rispettivamente 26,2 per cento e 19 per cento). Nello specifico, per quanto riguarda l'ambiente, il 78,5 per cento degli imprenditori presta attenzione ai rifiuti mentre la salute e la sicurezza dei lavoratori sono la priorità nel campo dei diritti dei dipendenti per il 70,3 per cento delle aziende.

La crisi e le buone pratiche- Nonostante la crisi, gli sforzi degli imprenditori nel campo della responsabilità sociale sono rimasti, infatti, invariati per quasi il 48,7 per cento dei titolari d'impresa: non solo etica imprenditoriale dunque, ma anche sensibilizzazione dei collaboratori, messa in pratica dal 50 per cento degli imprenditori.

Gli strumenti- Quelli più utilizzati per misurare questo impegno sono il codice etico (7,7 per cento), seguito dalle certificazioni (6 per cento).