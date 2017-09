Rifiuti nucleari. Nasce l’Osservatorio per il corretto smaltimento

Con il recepimento della Direttiva europea 2011/70 Euratom, che impone ad ogni Stato membro la realizzazione di un deposito in grado di ospitare in sicurezza il combustibile nucleare esaurito e i rifiuti radioattivi derivanti dagli impieghi medicali, di ricerca e industriali, il nostro Paese si è impegnato a realizzare un Parco tecnologico in grado di smaltire i rifiuti nucleari. Per questo motivo la Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile ha istituito un Osservatorio per la Chiusura del Ciclo Nucleare, ovvero un organismo indipendente che si propone di contribuire a una corretta informazione e ponendosi l’obiettivo di approfondire gli aspetti tecnici e tecnologici sociali e ambientali delle attività legate alla bonifica dei siti nucleari e alla gestione e messa in sicurezza dei rifiuti radioattivi.