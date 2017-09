Rinnovabili: 50 aziende per 63 GW

Sono i numeri presenti nel rapporto dell'Irex, il laboratorio di Althesys che dal 2008 analizza l'evoluzione dell'industria italiana nel campo della sostenibilità ambientale in rapporto a quanto avviene anche a livello internazionale. Le prime anticipazioni sono state mostrate presso la sede del Gestore dei servizi energetici (Gse), mentre la presentazione ufficiale avverrà il 16 ottobre presso la sede della Commissione europea a Bruxelles. Lo scorso anno il vento è stato ancora la fonte di energia preferita dalle aziende con il 46,3 per cento delle operazioni effettuate nel campo dell'eolico seguito a ruota dal fotovoltaico con il 40,2 per cento. Tra le sottocategorie, cioè andando ad analizzare le singole tecnologie, si scopre che le turbine eoliche in alto mare (eolico offshore) sono quelle che attraggono maggiori investimenti (6,7%), al secondo posto c'è il solare a concentrazione (4,6%). L'ultimo dato positivo riguarda l'occupazione. Investire nelle rinnovabili è anche un modo per creare lavoro. Nelle 50 aziende analizzate, infatti, sono state assunte circa 350mila persone, pari al 15 per cento del totale di coloro che lavorano in questo nel settore della green economy.