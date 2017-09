Rinnovabili, aumentano gli investimenti europei e la domanda in Italia

L'industria dell'energia elettrica ha investito in modo consistente nelle fonti di energia rinnovabile. Questo il dato emerso dal rapporto 2010 di Euroelectric, la lobby europea dell'industria elettrica: in particolare dal 1980 al 2008 la capacità delle fonti rinnovabili è aumentata di circa 60 volte. L'anno scorso la sola energia eolica è aumentata più di tutte le energie convenzionali combinate, basti pensare che, a livello europeo, sono stati installati circa 10,7 GW di nuova capacità eolica contro i 10 prodotti in modo convenzionale. Le fonti a tasso zero di emissioni hanno quindi rappresentato il 50% della generazione totale di energia nel corso del 2008, una percentuale che ci si aspetta possa arrivare nei prossimi 20 anni al 60%. In particolare, per quanto riguarda il fabbisogno energetico del nostro paese l'anno che si è appena concluso ha registrato un incremento dell'1,8%, con un fabbisogno di 326,2 miliardi di kilowattora. Secondo la ricerca condotta da Terna infatti, gli incrementi maggiori sono stati registrati in Lombardia (+3,0%), nell'area nordovest (Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta) con un +3,4% e nel Mezzogiorno (isole escluse) che ha fatto segnare la crescita più consistente con un +4,2%. Più contenuto invece l'incremento della domanda elettrica del Triveneto (+1,4%) e della Sicilia (+1,0%); quasi stazionario il fabbisogno di elettricità nella zona Emilia Romagna-Toscana (+0,2%) e nell'area centrale (Abruzzo, Marche, Lazio, Umbria, Molise) che ha registrato un -0,1%. Nel 2010 la domanda di energia elettrica è stata dunque soddisfatta per il 86,5% con produzione nazionale (di cui 66,8% termoelettrica, 15,1% idroelettrica e 4,6% geotermoelettrico, eolico e fotovoltaico) e per la quota restante (13,5%) dal saldo dell'energia scambiata con l'estero. In dettaglio, la produzione nazionale netta (286,5 miliardi di kWh) è in crescita del 1,9% rispetto al 2009; in aumento le fonti di produzione termoelettrica (+2,8%), geotermoelettrica (+0,3%), eolica (+29,1%) e fotovoltaica (+136,3%),l mentre in calo risulta la fonte idroelettrica (-6,6%). L'Italia non deve perdere questo treno: ne va sia dell'ambiente che del nostro futuro.