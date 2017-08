Rio+20: le aziende italiane alla conferenza

Delusione per i pochi impegni precisi. Tolti dal documento finale i punti di frizione. Assenti i grande leader occidentali, presenti il premier cinese Wen Jiabao, Ahmadinejad e Castro. Vertice inutile per gli ambientalisti. Nel nuvoloso panorama della conferenza Onu Rio+20, brilla ancora di più la presenza delle aziende che hanno scelto di investire nella sostenibilità. Innovazioni tecnologiche, miglioramenti dei processi produttivi, applicazioni concrete dei miracoli della scienza. Evoluzione esponenziale della sostenibilità. Soltanto la politica sembra non volerci arrivare.

Da Rio De Janeiro nel 1992 a oggi

Le imprese italiane a Rio+20

La politica a Rio+20