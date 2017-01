Ristrutturazioni eco, l’incentivo sale al 65 per cento

Sei mesi di tempo in più per progettare e realizzare nuovi lavori in casa, con uno sconto fiscale molto più generoso e ampio. Sia il bonus del 50% sulle ristrutturazioni, che quello del 65 per cento sul miglioramento dell'efficienza energetica degli immobili dureranno fino alla fine dell'anno. Poi lasceranno il posto a un regime "ordinario" ancora da definirsi. Il decreto legge appena licenziato dal Consiglio dei ministri proroga dunque la durata di queste detrazioni, una delle mosse più intelligenti delle ultime legislature per efficienza energetica, emersione del lavoro nero, risparmi economici per le famiglie. Durata che si sdoppia: proroga di 6 mesi per i privati cittadini, di un anno per i condomini. L'agevolazione per chi effettua nell'abitazione lavori che determinano un risparmio energetico passa dal 50% al 65%, dal primo luglio prossimo, fino al 31 dicembre. Rispetto al bonus attuale (valido ancora per gli interventi effettuati e pagati entro il 30 giugno) non riceveranno più incentivi l'installazione di pompe di calore, di impianti geotermici, la sostituzione di scaldacqua tradizionali con quelli a pompa di calore. L'agevolazione vale ancora per le caldaie a condensazione, per gli impianti di climatizzazione, per l'isolamento delle pareti, la coibentazione dei sottotetti, l'installazione di finestre e infissi che aumentano l'efficienza energetica dell'abitazione, per i pannelli solari per acqua calda. Via libera anche per il bonus edilizia al 50%, prorogato di sei mesi. Ci sarà un'agevolazione anche per i mobili compresi nella muratura - ad esempio cucine, lavandini, cabine armadio, ma non letti, comodini né elettrodomestici. Il bonus è stato confermato fino a una spesa di 96 mila euro. Il limite è annuale per singola abitazione. La detrazione si spalma su dieci anni in altrettante rate che il Fisco rimborserà. Per ottenere i benefici fiscali le spese vanno fatte entro il 31 dicembre di quest'anno. I pagamenti devono essere tracciabili, tramite bonifici bancari e postali. Sarà sufficiente presentare una fattura e pagare con un bonifico che indichi la causale specifica, il codice fiscale di chi paga e la partita Iva o il codice fiscale di chi viene pagato. Se l'immobile in questione passa di proprietà nei dieci anni successivi è consentito a chi vende di mantenere il vantaggio fiscale per sé. Rientrano nell'agevolazione del 50% i lavori di manutenzione ordinaria, straordinaria , restauro e risanamento, ristrutturazione edilizia e urbanistica. Sono inclusi i lavori necessari a seguito di un evento sismico. Possono ottenere il bonus anche la costruzione di un garage, l'installazione di impianti di domotica, la rimozione di barriere architettoniche, gli impianti di sicurezza e gli antifurti, le cassaforti, i lavori che abbattono l'inquinamento acustico, le bonifiche dall'amianto. Beneficiari dell'agevolazione sono il proprietario o chi detiene la semplice nuda proprietà o l'usufrutto, ma anche di chi è in affitto o in comodato, o il familiare convivente del possessore. La detrazione del 50% per le ristrutturazioni edilizie vale anche per i mobili connessi, per i quali spetta per un importo massimo di 10.000 euro. I beneficiari di questo vantaggio sono gli stessi dunque che ottengono il bonus principale per la ristrutturazione. Non sono compresi gli elettrodomestici ma solo gli arredi connessi all'immobile oggetto dell'intervento. Anche questa agevolazione vale fino al 31 dicembre di quest'anno e viene spalmata su dieci anni in rate di valore costante. Per poterla ottenere, il pagamento deve essere realizzato attraverso un bonifico bancario o postale da cui risulti la causale del versamento, il codice fiscale di chi sostiene la spesa per l'acquisto degli arredi, e la partita Iva di chi riceve il pagamento. È offerta la possibilità al beneficiario di ristrutturare più case allo stesso tempo e di ottenere più bonus per ciascuno degli immobili ristrutturati per i quali abbia comprato i mobili. La proroga dell'ecobonus per l'efficienza energetica e degli sgravi fiscali per le ristrutturazioni edilizie costerà 200 milioni l'anno. Un provvedimento non irrilevante in termini di costo per l'Erario coperto con interventi di razionalizzazione delle aliquote Iva su alcuni prodotti.