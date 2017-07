Rivoluzionaria campagna di Ikea per l’adozione dei cani senza casa

Si sa, quando si entra in un negozio Ikea è difficile uscire a mani vuote, da oggi però si potrà tornare a casa, oltre che con utensili di dubbia utilità, anche con un cane. L’innovativa campagna è stata adottata dai negozi di Tempe, in Arizona, e Singapore per aiutare gli animali abbandonati a trovare una famiglia. L’iniziativa è nata a Singapore ed è stata realizzata con la collaborazione di Home For Hope, una coalizione di associazioni di adozione di animali domestici che include Save Our Street Dogs e Animal Lovers League. I due punti vendita hanno posizionato sagome di cartone a grandezza naturale di gatti e cani senza casa su divani e camerette dei propri showroom. Ogni sagoma è dotata di un codice a barre, una volta scannerizzato il codice con uno smartphone è possibile ricevere informazioni sull'animale raffigurato.