Rivoluzione nella depurazione dell’acqua

Come funziona? La nuova membrana utilizza una tecnica chimica esclusiva: quando l'acqua contaminata passa attraverso la membrana, vengono eliminati per filtrazione i sali e una serie di tossine, consentendo il passaggio solo di acqua potabile pura. Si crea così un'"autostrada idrica", molto più efficiente di altri approcci alla filtrazione. Questo ed altri progetti rientrano nella più ampia visione di IBM per un pianeta più intelligente e anche una gestione idrica intelligente rientra a pieno titolo in questo programma. Un esempio è certamente la collaborazione con The Nature Conservancy, per sviluppare sistemi informatici che consentiranno alle aziende di approfondire la conoscenza delle conseguenze ambientali e sociali del proprio consumo idrico: "Promuovendo pratiche di gestione idrica sostenibili - ha spiegato Brian Richterb, Director del Global Freshwater Team del The Nature Conservancy - le aziende e i comuni saranno in grado di prendere decisioni migliori, a beneficio sia delle comunità locali che della natura". Ma non solo. IBM sta collaborando con le amministrazioni olandesi, per creare una rete e un sistema di predizione e protezione per le depressione costiere e i delta fluviali, mentre a New York collabora con il Beacon Institute of Rivers and Estuaries, per il monitoraggio e la previsione per il fiume Hudson. L'acqua si trova ovunque, nell'aria, nella terra, nei nostri corpi, nella nostra economia. Gestirla in maniera intelligente è fondamentale per far sì che sia una risorsa per tutti. Rudi Bressa