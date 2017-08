La semplicità nell'alimentazione

L'alimentazione naturale è un po' uno dei nostri argomenti storici, tra i più importanti. Una cosa semplice è scegliere prodotti di stagione (banalmente anche perché costano meno, si è impiegata meno energia per farli crescere, meno pesticidi o se sono biologici come noi vi suggeriamo nessun pesticida), che provengono da mercati vicini: quindi meglio non optare per la frutta e la verdura di importazione, che avrà consumato molto carburante per arrivare da noi, ma preferire prodotti nostrani, tipici, che provengono magari da cascine vicine.

E' un invito in qualche modo anche a riappropriarsi del territorio, riscoprirne i sapori.

E poi, sempre per quel che concerne la semplicità, leggete le etichette: meno un cibo è sofisticato, manipolato, più è buono e sano.

Tanto più un cibo è stato trattato, aromatizzato, colorato, stabilizzato, surgelato o addirittura irradiato, tanto più sarà povero in vitamine ed elementi nutritivi, e potrà anzi essere ricco di additivi potenzialmente nocivi o allergogeni.

La semplicità nella mobilità

Altro atto "semplice" riguarda la mobilità. Nelle città grandi, così trafficate, come Milano, l'azione più semplice da compiere non è prendere l'automobile, bensì andare in giro a piedi, coi mezzi pubblici, o in bicicletta. Il 30% degli spostamenti in una grande città è inferiore ai 3 km, distanza che tutti possiamo percorrere con questi mezzi. Secondo ricerche europee, per gli spostamenti urbani entro i 5 km il mezzo più veloce è proprio la bici. Pedalando si riducono le perdite di tempo, i problemi di traffico e di parcheggio, lo stress. In più, si consumano 5 calorie al minuto e si producono endorfine: tutti elementi del buonumore.

La semplicità nella cura di sé

A volte quello che abbiamo in casa, le erbe officinali che abbiamo sul davanzale sono utili per fare prevenzione in modo semplice, ci aiutano a stare meglio naturalmente. Qualche esempio: il decotto di salvia è utile, quando fa caldo, per regolare la sudorazione, oltre ad essere antisettico e antibatterico. La menta, che nella bella stagione rinfresca le nostre bevande, serve anche contro il mal di testa ed in caso di raucedine.