Siemens festeggia il compleanno regalandosi una nuova turbina eolica

Dal 1847, l’azienda fondata da Ernst Werner von Siemens, la Siemens progetta, produce e distribuisce soluzioni ecosostenibili per le infrastrutture urbane (e non solo). Durante la Renewable Power Generation Conference, organizzata lo scorso settembre a Napoli dall’Institution of Engineering and Technology di Londra, Marco Milanesi, Siting Engineer della divisione Wind Power di Siemens Italia, ha illustrato alcune nuove tecnologie collegate alle fonti rinnovabili e contro il cambiamento climatico, anticipando la presenza della multinazionale tedesca alla seconda edizione del Key Wind 2014 che si svolgerà a Rimini tra il 5 e l’ 8 novembre. Alla fine di luglio 2014 Siemens ha confermato di aver raggiunto i 10 GW di capacità eolica con le 5600 installazioni in tutto il continente americano. Un traguardo mai raggiunto, sufficiente per fornire energia rinnovabile a 3 milioni di famiglie. Ad agosto è stata rilasciata l’omologazione per la piattaforma D6 di cui la versione SWT-6,0-154 gode di un generatore direct drive della potenza di 6 MW e di un rotore di 154 metri - un terzo più leggero dei precedenti. A Rimini, insieme ai maggiori operatori nel settore eolico, Siemens Energy presenterà in anteprima il nuovo prototipo di turbina eolica onshore, ancora più avanzato e dal design innovativo, con un sistema di controllo direct drive ottimizzato per incrementare il rendimento energetico. Nel stesso padiglione verranno illustrate le caratteristiche dei nuovi parchi eolici offshore dotati di sottostazioni elettriche e delle turbine per il funzionamento a bassa ventosità, impiegabili lungo le coste del Mediterraneo. Quello di Siemens è un significativo passo avanti verso la riduzione dei costi energetici e dell’efficienza operativa dei sistemi di produzione di energia pulita.