Soap, il primo detersivo in scatola 100% sostenibile

Coniugare le esigenze dei consumatori con la tutela ambientale: questa è la filosofia di Soap e del suo ideatore Marco Borsani, un giovane imprenditore cresciuto in una famiglia in cui il riuso e il rispetto per la natura sono stati princìpi importanti alla base dell'educazione. Il progetto nasce dopo il suo primo lavoro in un centro commerciale, dove si scontra con la realtà del consumo quotidiano in cui vige la regola dell'usa e getta. Grazie alla sua sensibilità verso le tematiche ambientali, Marco sente subito l'esigenza di trovare un'alternativa alle confezioni monouso, sempre più diffuse nei supermercati.

I valori della sostenibilità di Soap

La regola delle 3R secondo Soap