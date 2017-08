Social media: l?azienda esplora le nuove trib

Tribù. Il significato originale di questo termine sta a indicare una società ben determinata e omogenea sia dal punto di vista linguistico che culturale. Oggi questo termine è tornato in voga attraverso la diffusione dei nuovi media, come blog e social network, che hanno la caratteristica di mettere in uno spazio virtuale comune un gruppo di persone in base ai loro interessi e alle loro attività.

Dal punto di vista aziendale, ecco nascere la necessità di "esplorare" queste moderne tribù per coglierne le esigenze ed entrare in contatto. Stabilire relazioni con i propri clienti o con quelli che potrebbero diventarlo. Migliorare la reputazione del proprio brand. Interagire per ottenere suggerimenti e informazioni indispensabili a intraprendere strategie di marketing rivolte a comunità selezionate e perciò già potenzialmente interessate.

Per entrare nel modello di marketing che conta e diventarne uno dei protagonisti l'utilizzo dei social media e del web 2.0 sembra diventato indispensabile. Twitter, Facebook, LinkedIn: se usati in modo consapevole possono risultare alcuni dei modi più efficaci per sfruttare le mode e i trend del momento in chiave business. Orientarsi in questo nuovo mondo, però, non è facile come sembra e per non rischiare di perdere la bussola, Ninja Academy organizza un corso in Tribal Marketing & Trend Research.

Il 18 e 19 febbraio 2011 a Milano, professionisti che si confrontano ogni giorno con i problemi del settore, con i clienti e con i principali protagonisti del marketing italiano e internazionale mettono a disposizione le proprie conoscenze ai primi trenta consulenti, marketing manager e studiosi della comunicazione che si iscriveranno al corso. Tra i docenti Bernard Cova, inventore del marketing tribale, e Alex Giordano, fondatore di Ninja Marketing.

E per concludere una buona notizia: tutti i lettori del portale di LifeGate che si iscrivono entro l'11 febbraio, possono godere di uno sconto speciale per partecipare ad entrambe le giornate di formazione. Se siete interessati, non fatevi sfuggire questa occasione!

Sconto speciale LifeGate