Sostenibilità e imprese, buone notizie dal Green technologies report

È sempre più chiara, anche per le aziende del nostro Paese, la stretta correlazione tra la sostenibilità ambientale e il successo di un’impresa. L’Energy & Strategy Group del Politecnico di Milano, organo deputato al censimento delle imprese nel settore delle energie rinnovabili, ha presentato al Campus Bovisa del Politecnico il Green technologies report. Durante l’incontro sono stati resi pubblici i risultati della ricerca condotta dall’Energy & Strategy Group sulla rilevanza del tema della sostenibilità per le imprese in Italia. Lo studio, svolto attraverso interviste rivolte ad alcune aziende rappresentative dei principali settori industriali italiani, ha consentito di individuare le principali iniziative intraprese in materia di sostenibilità e riduzione dell’impatto ambientale. I settori presi in considerazione dalla ricerca sono automotive, manifatturiero e servizi tecnici, metallurgia ed industrie di processo. Alle 80 imprese intervistate è stato chiesto di descrivere le pratiche “green” all’interno dell’organizzazione. Oltre alla funzione di censimento lo scopo della ricerca è stato quello di svelare le cause che stanno portando ad una crescente diffusione della sostenibilità. Dalle interviste emerge infatti che la richiesta di cambiamento da parte del mercato è un aspetto rilevante ma non è l’unico motivo. Acquisiscono crescente importanza anche l’evoluzione normativa ed il cambiamento della percezione del tema stesso all’interno dell’impresa. I risultati del rapporto evidenziano come l’interesse verso le tematiche ambientali sia in costante crescita in tutti i settori considerati. Le iniziative principali intraprese dalle aziende riguardano l’ottimizzazione dell’uso delle risorse lungo il processo produttivo e la riduzione dell’uso dell’energia. Inoltre numerose imprese stanno investendo nella formazione dei propri dipendenti tramite corsi volti ad accrescere le competenze sul tema ambientale.