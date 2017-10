Tecnologie innovative: celle HIT

Le celle HIT (ibride) uniscono la tecnologia del film sottile con quella delle celle in silicio cristallino. Questo tipo di giunzione, ottenuta "drogando" due diversi semiconduttori (silicio cristallino e silicio amorfo Si-A), prende il nome di eterogiunzione e HIT sta per "Heterojunction with Intrinsic Thin layer". Per ottenere questo risultato vengono utilizzati wafer di silicio monocristallino drogati N (ovvero con aggiunta di Azoto) e rivestiti da un sottile strato di Si-A su entrambi i lati. Al di sopra di questo viene depositato un ulteriore strato di Si-A, stavolta con drogaggio P (Fosforo), a formare una giunzione con il silicio cristallino. Nonostante la presenza di Si-A tali celle non presentano degradazioni significative nel tempo e sono stabili nelle prestazioni al variare della temperatura. Altro aspetto positivo è la temperatura relativamente bassa (200°C) alla quale avviene il processo, grazie alla quale lo spessore del substrato cristallino può essere ridotto fino a 200 micron. L'efficienza di conversione delle celle già presenti sul mercato è di circa il 17-18%.