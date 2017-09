Tecnologie innovative: celle organiche

Le celle nanocristalline fotosensibili (organiche) non presentano la classica giunzione P-N, ma utilizzano una sostanza organica che converte l'energia del fotone con un processo analogo alla fotosintesi clorofilliana. La struttura è data da 2 strati di vetro ricoperti da ossido conduttivo trasparente a formare 2 elettrodi in soluzione salina. Un sottile strato di diossido di titanio ricopre l'elettrodo esposto alla luce, sull'altro viene depositato platino in quantità limitata per favorire il passaggio di cariche. Sulla superficie viene messo uno speciale colorante che, colpito da luce, rilascia elettroni che passano attraverso il titanio facilitati dalla soluzione salina. Tale tecnologia usa materiali economici e non tossici; il rendimento cresce aumentando la temperatura; le celle semitrasparenti sono flessibili e stampabili su più superfici. Purtroppo sussistono aspetti negativi che limitano le applicazioni commerciali: bassa efficienza, difficile realizzabilità su superfici estese, degradabilità. Tra i numerosi progetti: • La società Dyesol ha avviato in Grecia e Turchia contratti per realizzare Dye Solar Cell integrate con biossido di titanio • Nel progetto della Konarka Technologies si utilizza un processo simile a quello della pellicola fotografica. Collaborano il premio nobel per la fisica Arno Penziasa e la Siemens • La Nanosolar sta sviluppando una cella a substrato flessibile, sul quale è applicata una vernice semiconduttrice organica con un processo simile a quello di stampa. L' efficienza è del 10% con rimborso energetico di 3 mesi e un obiettivo di prezzo inferiore a 1€/Wp • Il MIT lavora a un progetto che prevede l'uso di cloroplasti e proteine fotosintetiche per produrre celle ad alta efficienza (12%) e costo inferiore a 0,1€/Kwh. La commercializzazione è prevista a medio termine (15 anni) • In Italia una ricerca dell'Università di Tor Vergata sfrutta un pigmento, l' antocianina, simile a quello che caratterizza il colore dei frutti di bosco.