Tempo sereno-(rinno)va(ria)bile per la sostenibilità

L'azienda si è aggiudicata il premio in quanto ha adottato il Life Cycle Assessment (Lca), per la struttura commerciale e di servizi e i dipendenti dell'azienda in virtù della collaborazione con il dipartimento Polaris dell' Università Milano-Bicocca. Tra le azioni intraprese dall'azienda, vi è inoltre l'impianto fotovoltaico sul tetto della sede (18mila Kwh/anno di potenza resa) e il passaggio alla illuminazione a LED di due piani dell'edificio." Tra le attività che Epson Italia ha attuato nel 2010 (e che rientrano nel progetto di riduzione delle emissioni di CO2 entro il 2050 espresso dall'Enviromental Vision 2050) vi sono l'installazione di un impianto fotovoltaico, la sostituzione dell'impianto di illuminazione con LED e la misurazione delle emissioni di CO2 attraverso la metodologia LCA nel progetto "Etichetta per il Clima", che vuole sensibilizzare i consumatori sul fenomeno del riscaldamento globale, riportando sui prodotti la quantità di anidride carbonica generata durante la fase di utilizzo. "Si tratta di un riconoscimento di grande valore per noi - ha sottolineato Massimo Pizzocri, amministratore delegato della società - in quanto riconosce la nostra sensibilità e impegno nella riduzione dell'impatto ambientale. Vincendo il premio Award Ecohitech 2010, Epson Italia dimostra il proprio ruolo di primo piano nella promozione e realizzazione di progetti legati a tematiche di sempre maggior rilevanza quali le politiche e strategie ambientali, l'eco compatibilità, il risparmio energetico e di responsabilità sociale d'impresa."