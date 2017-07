Tre strade per il settore food & beverage per la sostenibilità

Negli ultimi tempi sta crescendo l’attenzione che dedichiamo all’origine del cibo che arriva sulle nostre tavole, molti aspetti, però, rimangono tuttora un mistero per la maggior parte dei consumatori. Di rado pensiamo, ad esempio, alla quantità di acqua che è stata utilizzata per coltivare l’insalata che stiamo mangiando, oppure alle emissioni di CO2 generate per trasportare uva dal Cile alla nostra città, o all’enorme impatto ambientale provocato da fertilizzanti e pesticidi. L'agricoltura rappresenta a livello globale il 70 per cento del consumo di acqua, mentre fertilizzanti, concimi e pesticidi sono una delle principali cause di inquinamento delle falde acquifere. L'agricoltura causa inoltre il 75 per cento della deforestazione mondiale e provoca circa il 17 per cento del totale delle emissioni di gas a effetto serra. Il settore food & beverage ha quindi la responsabilità di ridurre il proprio impatto e deve affrontare grandi sfide come il cambiamento climatico e la scarsità di acqua. Oltre all’impoverimento delle risorse e alla minore disponibilità di acqua il settore alimentare deve vincere la sfida per i diritti umani, troppo spesso calpestati in un comparto che predilige manodopera a basso costo. Per invertire questa tendenza le società che operano nel settore alimentare e delle bevande devono fare della sostenibilità il proprio valore guida ed agire di conseguenza. Un recente studio condotto da Ceres, organizzazione no profit per la sostenibilità, e Sustainalytics, ente specializzato in ambiente e governance, che mira a valutare come le maggiori società statunitensi si stanno preparando ad affrontare le sfide ambientali, ha preso in esame 24 aziende che producono alimenti e bevande, come Campbell Soup Company e Pepsi. Dallo studio emerge una tendenza incoraggiante: sono sempre di più le aziende che iniziano a considerare la sostenibilità una priorità, perlomeno in alcuni aspetti della loro attività.