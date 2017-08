Un nuovo modo di vestire outdoor. E di pensare

Chissà, forse tra pochi anni le vecchie etichette '100% cotone' o 'made in', potrebbero essere sostituite con altre, indicanti magari i chilometri percorsi da un indumento per arrivare sui nostri scaffali, o dirci quanta CO2 è stata immessa nell'atmosfera; o ancora da dove provengono le materie prime utilizzate e dove sono stata lavorate. Una delle aziende che ha preso alla lettera questa visione è Patagonia, un'outdoor di prodotti di abbigliamento famosa in tutto il mondo. L'iniziativa si chiama Footprint Chronicles ed è visibile da tutti semplicemente collegandosi alla rete (link qui sotto). Prendendo ad esempio un articolo come una t-shirt, con un semplice click del mouse, appare un mappamondo con tracciata tutta la storia della maglietta: il cotone proviene dalle coltivazioni turche, certificato bio; viene poi filato e cucito in Thailandia, per essere distribuito dal Nevada in tutto il mondo. La maglietta ha viaggiato, dalla fibra al prodotto finito, per un totale di 22 mila chilometri, come un viaggio da Los Angeles a Il Cairo, per intenderci. Ha immesso 24 kg di CO2, ha generato 280 grammi di rifiuti e consumato 33 kWh di energia. Tutto ciò serve sicuramente ai potenziali clienti, ma soprattutto all'azienda stessa, per conoscere come limiti ed oneri incidano sulla propria attività : "Le analisi effettuate - afferma Jill Dumain, Direttore dei programmi ambientali - hanno per esempio rivelato che il trasporto rappresenta solo l'1 per cento circa del nostro consumo energetico totale". Tra le altre buone pratiche dell'azienda, oltre ad usare solo cotone derivante da coltivazioni biologiche fin dal 1996, Patagonia ha attivato un inedito sistema di riciclaggio dei capi (Common Threads Recycling Program): si va in negozio dove riprendono indietro giacconi e indumenti usati in poliestere e nylon, e li avviano a un percorso dedicato di riciclaggio dando loro nuova vita. Rudi Bressa