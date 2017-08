Uno speciale stick USB protegge le transazioni bancarie online

Zone Trusted Information Channel (ZTIC) si collega alla porta USB di qualsiasi computer e crea un canale diretto e sicuro al server per le transazioni online della banca, escludendo il PC che potrebbe essere infetto da software maligno (malware) o vulnerabile agli attacchi degli hacker. Il cliente può utilizzare il security stick per collegarsi e validare tutte le transazioni tramite un display, mentre il dispositivo USB è connesso in modo sicuro al software, proteggendolo dalle forme di attacchi sempre più evolute. Il dispositivo USB aggiunge un livello supplementare di sicurezza alle soluzioni di autenticazione esistenti, fornite da smart card, PIN o codice di validazione "usa e getta". Tra le minacce di maggiore gravità vi sono i cosiddetti attacchi "Man In The Middle", in cui un hacker intercetta e modifica, in modo invisibile, i messaggi scambiati tra un utente e un istituto finanziario. I messaggi modificati sembrano transazioni ufficiali provenienti dall'istituto finanziario, e i messaggi diretti all'istituto sembrano provenire dal cliente. Il "malware" è una forma di attacco ancora più insidiosa, in cui l'hacker riesce a installare un virus o un trojan nel computer di un utente ed è poi libero di manipolare i messaggi visualizzati e inviati. Ciò consente all'hacker di reindirizzare le comunicazioni e manipolare i dati visualizzati dal browser internet in tempo reale, durante le sessioni di online banking, in modo totalmente invisibile agli occhi dell'utente. ZTIC fornisce uno strato supplementare di sicurezza in presenza di entrambi questi attacchi. Anche se il PC di un utente dovesse essere infettato da malware che manipola il flusso delle informazioni all'interno del computer, l'utente può anare la transazione mentre viene visualizzata sul dispositivo ZTIC. Ciò che l'utente vede sul display di ZTIC è identico a ciò che "vede" il server, indipendentemente dall'intervento maligno che può verificarsi sul PC o in qualsiasi altro punto di internet. Grazie alla connessione sicura diretta tra ZTIC e il server, il dispositivo fornisce essenzialmente una finestra sicura al server. Inoltre, ZTIC è stato progettato in modo tale da non richiedere alcuna modifica, né nel software del server né nel software che gira sul PC del cliente. Funziona su tutti i principali sistemi operativi per l'home computing. I primi dispositivi pilota ora sono prodotti a livello industriale e sono pronti per la prova. Rudi Bressa