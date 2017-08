UPS dona 1,9 milioni di dollari per proteggere le foreste

L'annuncio è di pochi giorni fa, quando la UPS Foundation ha reso noto lo stanziamento di quasi due milioni di dollari a sostegno di programmi e organizzazioni ambientaliste in tutto il mondo. Dopo l'impegno all'interno dell'azienda, con il passaggio ai motori elettrici e ibridi per alcuni veicoli della flotta aziendale o con l'utilizzo di carburanti alternativi come gas metano, idrogeno e biocarburanti, UPS ha percorso più di 300.000 km in tutto il mondo grazie ai carburanti alternativi. "I dipendenti di UPS sono attivamente impegnati nel costruire comunità più forti e sostenibili - ha dichiarato Eduardo Martinez, Director of Philanthropy & Corporate Relations di The UPS Foundation - il contributo economico sostiene l'impegno generale delle nostre persone e delle nostre comunità che lavorano per migliorare il pianeta". Le donazioni sono state devolute a diverse associazioni. 600.000 dollari alla "The Nature Conservancy" per contribuire all'impegno a favore delle foreste sostenibili in Cina e Kenya, nonché per gli sforzi compiuti in Brasile nello sviluppare un programma di compensazione del carbonio attraverso la coltivazione sostenibile dell'erva-mate, pianta tipica delle foreste tropicali. La "National Arbor Day Foundation" ha invece ricevuto una donazione di 150.000 dollari per piantare 100.000 alberi in Florida e nel Michigan e per supportare l'avvio del programma Tree Based Energy Conservation Program, che sfrutta l'ombra degli alberi per rinfrescare le abitazioni durante la calura estiva. Altri 150.000 dollari sono stati donati alla National Park Foundation per il programma Parks Climate Challenge, un'iniziativa volta a formare 80 insegnati sugli effetti dei cambiamenti climatici nei parchi nazionali, con l'obiettivo di raggiungere nel primo anno circa 8 mila studenti. Un ulteriore passo verso lo sviluppo sostenibile nel mondo dei trasporti, un ottimo esempio dato da una delle compagnie più grandi al mondo.