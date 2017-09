Vento, sole, acqua, e cervello

Le tecnologie per lo sfruttamento energetico che utilizzano direttamente i raggi solari sono il solare termico e il solare fotovoltaico. Dal primo tipo di impianto si ottiene calore riscaldando un fluido (acqua o gas), dal secondo si ottiene elettricità utilizzando silicio che, opportunamente lavorato e preparato, reagisce ai raggi solari producendo elettricità. Ma esistono altre tecnologie che sfruttano le fonti di energia rinnovabili, legate in ogni caso all'energia del sole e proprio per questo esauribili in tempi talmente lunghi da considerarle quasi eterne. Dall'energia eolica si produce elettricità sfruttando il vento generato dallo spostamento di masse d'aria a diverse temperature; dall'energia geotermica si produce energia cinetica utilizzando il calore che si trova presente all'interno di cavità sotterranee; dall'energia idraulica si può generare elettricità, oppure movimento (quest'ultima è una tecnica antichissima, basti pensare ai vecchi mulini, costruiti accanto ai corsi d'acqua); infine dalla combustione di biomasse (materiali di origine organica compresi i rifiuti, con esclusione delle plastiche e dei materiali fossili) si producono combustibili (pensiamo anche alla colza per produrre combustibile per le macchine), calore ed elettricità. Attualmente solo lo sfruttamento dell'energia idraulica e l'energia derivante dall'uso di biomasse rappresentano una percentuale significativa del consumo mondiale di energia (rispettivamente il 6% e il 14% circa delle fonti di energia totali). Questo è dovuto principalmente a un problema di costi dell'energia producibile con le fonti rinnovabili che ancora non sono paragonabili a quelli ottenuti attraverso le fonti tradizionali. Infine, anche se non stiamo parlando di tecnologie per l'utilizzo energetico diretto del sole, l'architettura bioclimatica, attraverso la corretta progettazione degli edifici, permette un risparmio di energia non indifferente intervenendo principalmente sulle esigenze di riscaldamento, condizionamento e illuminazione artificiale dei manufatti edilizi. Valeria Roviglioni Architetto