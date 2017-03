Il gigante dell’abbigliamento Vf corporation si schiera con le foreste

L’azienda di abbigliamento statunitense Vf Corporation, vero e proprio colosso che comprende marchi noti come Timberland, The North Face e Wrangler, ha finalmente deciso di ridurre il proprio impatto sulle foreste, sempre più spoglie a causa della deforestazione, e ha pubblicato il suo primo Forest derived materials policy, documento che definisce le linee guida formali che l’azienda adotterà per rendere sostenibili le proprie catene di fornitura.

Per le foreste, contro i cambiamenti climatici

Proteggere le foreste primarie, la biodiversità e le popolazioni indigene

Un approvvigionamento sostenibile

La moda sostenibile

Un esempio per il settore