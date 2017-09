Volvo parte in quarta

Volvo Trucks diventa la prima azienda a raggiungere l'obiettivo posto dal Dipartimento dell'energia statunitense con il Save Energy Now Leader Program. È un'iniziativa nazionale che mira a ottenere una riduzione del 25 per cento dell'intensità energetica entro dieci anni. Hanno aderito volontariamente 32 aziende che rappresentano un ampio spettro del settore industriale degli Stati Uniti. Queste aziende si fanno avanti per servire come modelli e punti di riferimento per il risparmio energetico. Il Programma, lanciato nell'ottobre del 2009, fornisce assistenza tecnica, formazione e risorse alle aziende che si impegnano in significativi miglioramenti in termini di efficienza energetica. Il segretario del Dipartimento per l'Energia degli Stati Uniti, Steven Chu, dichiara "L'impegno di queste aziende per migliorare l'efficienza energetica implica non solo un notevole risparmio di CO2, dimostra anche come tutti noi possiamo progredire verso il futuro utilizzando energia pulita. Lavorando insieme con i produttori americani, faremo leva sul potenziale di efficienza energetica per creare nuovi posti di lavoro, renderemo la nostra economia più competitiva, e ridurremo l'inquinamento". Volvo è una delle aziende che ha aderito al programma. È stato allestito un team apposito dedicato all'energia. Gli sforzi per ridurre gli sprechi riguardano perlopiù la bioedilizia. Includono l'uso di un sistema per il controllo della temperatura e dell'illuminazione e l'installazione di pannelli fotovoltaici, di una parete solare passiva e di nuovi impianti di illuminazione. I soldi risparmiati sono stati reinvestiti in altre strategie per l'ottimizzazione dei consumi. "Volvo ha raggiunto l'obiettivo in un solo anno invece di dieci - afferma Patrick Collignon, general manager europeo di Volvo - questo risultato esemplifica il nostro grande lavoro per la tutela dell'ambiente". L'impegno dello stabilimento ha portato vantaggi su tutti i fronti: grande riduzione dell'impatto ambientale, aumento occupazionale, crescita dell'economia locale e risparmio per l'azienda stessa.