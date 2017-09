Vuoi diventare un manager sostenibile?

Cosa si impara frequentando il vostro Master? I candidati vengono messi nelle condizioni di comprendere le dinamiche di cambiamento in atto nel settore dell'energia, come il ruolo delle rinnovabili, l'efficienza energetica, la gestione intelligente dell'energia, la sensibilità ambientale, per cogliere le opportunità di business che nascono in questi settori. Inoltre, il Master consente, da un lato, di consolidare conoscenze di natura economico gestionale e dall'altro di acquisire le basi di natura tecnica relative alle tecnologie energetiche. Perché la scelta di farlo part time? Perché si rivolge a persone che hanno già esperienza lavorativa. Quindi è necessario pensare a una formula che sia compatibile con l'attività lavorativa. A quali figure professionali porterà la formazione? Imprenditori, business developer e manager di imprese che operano, o intendono operare, nel settore delle rinnovabili elettriche e termiche, dell'efficienza e del risparmio energetico (Energy Service Companies); business developer e manager di imprese che operano nel settore dell'energia tradizionale, alla ricerca di opportunità di investimento e di crescita in comparti "nuovi" dell'energia; energy manager, site manager o facility manager che lavorano in imprese di prodotto o servizio o pubbliche amministrazioni e intendono migliorare le proprie capacità di gestire la variabile "energia" nei propri siti produttivi, edifici, ecc.; manager, analisti e professionisti operanti in banche, fondi di investimento, società di consulenza e studi legali, che hanno l'esigenza di completare le proprie competenze nel settore dell'energia. Nel mondo del lavoro, quanto sono richiesti i professionisti competenti in materia di efficienza energetica e sostenibilità? La domanda è molto elevata. Il settore dell'energia è uno dei pochi che presenta tassi di crescita positivi. Inoltre la gestione dell'energia è uno dei fattori più importanti, a livello di sistema paese, per tutti i paesi ad elevato tasso di industrializzazione. Da qui una domanda rilevante di figure professionali nuove che siano in grado di comprendere le dinamiche in atto, che sappiano gestire la variabile energia con un adeguato mix di conoscenze gestionali e tecniche. A chi si rivolge il Master? A persone con esperienza lavorativa, che intendano proporsi nel settore dell'energia riconfigurando il proprio curriculum e a persone che già operano nel settore che intendono consolidare le proprie conoscenze e sistematizzarle. Credo che comunque il valore del Master risieda nel fatto che è in grado di rafforzare le competenze in un ambito (il mondo "nuovo" dell'energia) non ancora ben noto. Dietro questa iniziativa formativa, mi piace ricordarlo, c'è un'intensa attività di ricerca svolta presso dall'Energy & Strategy Group del Dipartimento di Ingegneria Gestionale del Politecnico di Milano che ormai da 5 anni produce report su questi temi (www.energystrategy.it). Quindi si tratta di formazione che nasce da una nostra attività di ricerca e di sviluppo della conoscenza. A questo va aggiunto il contributo del Dipartimento di Energia sugli aspetti di natura tecnologica. Per tornare alla domanda, quindi, credo che si rivolga a chi intende comprendere questo settore a tutto tondo ottenendone una visione completa e integrata.