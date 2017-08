Vuoi sapere come cambia il clima? C’è Google Earth

Climate Change On Your World (questo il nome del progetto), offre sequenze che rappresentano, da oggi fino al 2100, il potenziale futuro ambientale del pianeta, con la possibilità di ricevere dati sulle previsioni e gli effetti del riscaldamento globale su scala planetaria, ma anche su singole regioni del pianeta, e addirittura su singole città. "Il progetto mette in contatto la gente con la realtà del cambiamento climatico, attraverso stime sia del cambiamento delle temperature medie nei luoghi in cui vivono, sia dell'impatto che questo avrà sulla vita delle persone di tutto il mondo", ha detto il ministro dell'Ambiente britannico Hilary Benn. Scaricando il nuovo layer su Google Earth, il planisfero si colora con gradazioni che vanno dall'azzurro (colorazione più fredda) al rosso (dove le temperature, aumentano fino a 18 gradi). Per visualizzare con che velocità le temperature incrementeranno nella varie regioni del pianeta, da qui a cent'anni, è sufficiente muovere il cursore sulla linea del tempo. La visione diviene via via più interessante quanto più si osserva la Terra da distante. Le aree più colpite e quindi caratterizzate dai colori più caldi sono i poli. Cliccando sopra i 'punti caldi', si aprono delle pop-up che mostrano nel dettaglio le zone più colpite dai cambiamenti climatici. Con il passare degli anni i punti caldi aumentano insieme ai problemi: ad esempio entro la metà del nostro secolo il permafrost dell'emisfero settentrionale si ridurrà a un terzo della sua estensione attuale, le alluvioni annuali del fiume Congo raddoppieranno entro il 2080. Utilizzando sempre la barra del tempo, è possibile osservare la diminuzione graduale e costante della copertura di ghiaccio sulla superficie antartica. Le informazioni partono adirittura dal 1940 con le previsioni che si spingono fino al 2100. Qui potete vedere il lancio dell'iniziativa da parte di Gordon Brown, Primo Ministro britannico (in ingl.). Fonte: Reuters Italia, Vision Post