Wells Fargo investe 10 milioni per finanziare le start-up innovative dell’energia pulita

Wells Fargo, la compagnia di servizi finanziari statunitense, ha annunciato le quattro start-up del settore delle tecnologie pulite che usufruiranno del Wells Fargo Innovation Incubator (IN2), un programma della durata di cinque anni che investirà dieci milioni di dollari per promuovere le tecnologie ambientali all'avanguardia. Il programma, il primo di questo genere nel settore dei servizi finanziari, è finanziato dalla Wells Fargo Foundation e co-gestito dal Laboratorio nazionale per le energie rinnovabili degli Stati Uniti (Nrel). “Per rispondere alla crescente preoccupazione per i cambiamenti climatici è necessario accelerare gli investimenti nelle imprese innovative che offrono soluzioni tecnologiche sostenibili – ha dichiarato Mary Wenzel, responsabile della politica ambientale di Wells Fargo. - Siamo orgogliosi di lavorare con Nrel per aiutare a crescere le start-up che forniscono soluzioni sostenibili a lungo termine”.

WattStick Systems