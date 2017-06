Whirlpool e Croce Rossa Italiana insieme per Amatrice

La storia di Whirlpool, primo produttore mondiale di elettrodomestici, da sempre è guidata da principi di responsabilità sociale volti, in particolare, a supportare i territori in cui opera. Oggi, ancora una volta, anche grazie alla partecipazione dei propri dipendenti, l’azienda rinnova il proprio impegno in attività tese a rispondere ai bisogni e alle aspettative della comunità, sostenendo Croce Rossa Italiana nella realizzazione della prima lavanderia mobile in Italia. Il veicolo, dotato di lavatrici e asciugatrici, è stato consegnato al Comitato Regionale Croce Rossa del Lazio per essere messo a completa disposizione delle popolazioni colpite dal sisma della zona di Amatrice, soprattutto nelle frazioni più isolate.