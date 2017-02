Cookie

Al fine di rendere più comoda possibile la Sua visita al nostro sito web, per la presentazione del nostro assortimento di prodotti utilizziamo dei cookies. Si tratta di piccoli aggregati di testo registrati localmente nella memoria temporanea del Suo browser, e quindi nel Suo computer, per periodi di tempo variabili in funzione dell’esigenza e generalmente compresi tra poche ore e alcuni anni, con l’eccezione dei cookie di profilazione la cui durata massima è di 365 giorni solari. Mediante i cookie è possibile registrare in modo semi-permanente informazioni relative alle Sue preferenze e altri dati tecnici che permettono una navigazione più agevole e una maggiore facilità d'uso e efficacia del sito stesso. Ad esempio, i cookies possono essere usati per determinare se è già stata effettuata una connessione fra il Suo computer e i nostri siti per evidenziare le novità o mantenere le informazioni di “login”. A Sua garanzia, viene identificato solo il cookie memorizzato sul suo computer. Tipologie di Cookie Questo sito fa uso di quattro diverse tipologie di cookie: 1. Cookie tecnici essenziali Questi cookie sono necessari al corretto funzionamento del sito. Consentono la navigazione delle pagine, la condivisione dei nostri contenuti, la memorizzazione delle Sue credenziali di accesso per rendere più rapido l’ingresso nel sito e per mantenere attive le Sue preferenze e credenziali durante la navigazione. Senza questi cookie non potremmo fornire i servizi per i quali gli utenti accedono al sito. 2. Cookie statistici e prestazionali Questi cookie ci permettono di sapere in che modo i visitatori utilizzano il sito, per poterne così valutare e migliorare il funzionamento e privilegiare la produzione di contenuti che meglio incontrano i bisogni informativi dei nostri utenti. Ad esempio, consentono di sapere quali sono le pagine più e meno frequentate. Tengono conto, tra le altre cose, del numero di visitatori, del tempo trascorso sul sito dalla media degli utenti e delle modalità di arrivo di questi. In questo modo, possiamo sapere che cosa funziona bene e che cosa migliorare, oltre ad assicurarci che le pagine si carichino velocemente e siano visualizzate correttamente. Tutte le informazioni raccolte da questi cookie sono anonime e non collegate ai dati personali dell'utente. Per eseguire queste funzioni nei nostri siti utilizziamo i servizi di terze parti che anonimizzano i dati rendendoli non riconducibili a singoli individui (cosiddetto “single-in”). Laddove siano presenti servizi non completamente anonimizzati, Lei li troverà elencati tra i cookie di terze parti per i quali è possibile negare il consenso, a garanzia della Sua privacy. 3. Cookie per la profilazione dell’utente e il targeting pubblicitario Questi cookie consentono di offrire annunci relativi all'utente e ai rispettivi interessi. Vengono inoltre utilizzati per limitare il numero di visualizzazioni di un medesimo annuncio e per valutare l'efficacia delle campagne pubblicitarie. Vengono inseriti da LifeGate S.p.a. per mezzo di piattaforme tecniche partner del nostro circuito pubblicitario e contribuiscono al nostro investimento nei siti Web, permettendoci di finanziare adeguatamente il mantenimento dei servizi e la loro evoluzione tecnologica. Possono essere utilizzati anche per mostrare all'utente annunci pertinenti su altri siti Web visitati. I cookie effettivamente impostati possono cambiare da un momento all'altro in ragione delle strategie tecniche degli inserzionisti e dei loro rappresentanti tecnici quindi, anziché elencarli, indichiamo le società corrispondenti abilitate a erogare pubblicità sui nostri siti. 4. Cookie funzionali e di profilazione di terze parti In questa categoria ricadono sia cookie erogati da soggetti partner di LifeGate S.p.a. e ad essa noti, sia cookie erogati da soggetti terzi non direttamente controllati o controllabili da LifeGate. I cookie provenienti dai nostri partner consentono di offrire funzionalità avanzate, nonché maggiori informazioni e funzioni personali. Ciò include la possibilità di condividere contenuti attraverso i social network, di accedere ai servizi di videostreaming e alle reti CDN sulle quali ospitiamo i nostri contenuti. Tali servizi sono principalmente forniti da operatori esterni ingaggiati o consapevolmente integrati da LifeGate S.p.a. Se si dispone di un account o se si utilizzano i servizi di tali soggetti su altri siti Web, questi potrebbero essere in grado di sapere che l'utente ha visitato i nostri siti. L'utilizzo dei dati raccolti da questi operatori esterni tramite cookie è sottoposto alle rispettive politiche sulla privacy e pertanto si identificano tali cookie con i nomi dei rispettivi soggetti riportati nel tool di gestione dei cookie disponibile nell’apposita sezione di questa Informativa. Tra questi si annoverano i cookie registrati dai principali social network che Le consentono di condividere gli articoli dei nostri siti e di manifestare pubblicamente il gradimento per il nostro lavoro. I cookie non provenienti da partner di LifeGate S.p.a., sono cookie veicolati senza il controllo di LifeGate S.p.a., da soggetti terzi che hanno modo di intercettare l’utente durante la sua navigazione anche al di fuori dei siti LifeGate. Questi cookie, tipicamente di profilazione, non sono direttamente controllabili da LifeGate che non può quindi garantire in merito all’uso che i terzi titolari fanno delle informazioni raccolte. Gestione dei cookie Nel caso in cui Lei abbia dubbi o preoccupazioni in merito all’utilizzo dei cookie Le è sempre possibile intervenire per impedirne l’impostazione e la lettura, ad esempio modificando le impostazioni sulla privacy all’interno del Suo browser al fine di bloccarne determinati tipi o utilizzando il tool che Le mettiamo a disposizione in questa Informativa. Poiché ciascun browser - e spesso diverse versioni dello stesso browser - differiscono anche sensibilmente le une dalle altre se preferisce agire autonomamente mediante le preferenze del Suo browser può trovare informazioni dettagliate sulla procedura necessaria nella guida del Suo browser. Per una panoramica delle modalità di azione per i browser più comuni, può visitare l'indirizzo http://www.cookiepedia.co.uk/index.php?title=How_to_Manage_Cookies Le società pubblicitarie consentono inoltre di rinunciare alla ricezione di annunci mirati, se lo si desidera. Ciò non impedisce l'impostazione dei cookie, ma interrompe l'utilizzo e la raccolta di alcuni dati da parte di tali società. Per maggiori informazioni e possibilità di rinuncia, visitare l'indirizzo www.youronlinechoices.eu/it/ Per semplificarLe le scelte e in ottemperanza alla normativa vigente, LifeGate S.p.a. Le mette a disposizione uno strumento di gestione per l’attivazione e disattivazione selettiva dei cookie a lei sgraditi tra quelli controllati o controllabili da LifeGate S.p.a. All’interno dello strumento trova elencati in categorie tutti i cookie da noi gestiti o consapevolmente ospitati. Accettazione e rinuncia dei cookie Proseguendo nella navigazione su questo sito chiudendo la fascetta informativa o facendo click in una qualsiasi parte della pagina o scorrendola per evidenziare ulteriore contenuto, si accetta la Cookie Policy di LifeGate S.p.a. e verranno impostati e raccolti i cookie. In caso di mancata accettazione dei cookie mediante abbandono della navigazione, eventuali cookie già registrati localmente nel Suo browser rimarranno ivi registrati ma non saranno più letti né utilizzati da LifeGate S.p.a. fino ad una successiva ed eventuale accettazione della Policy. Lei avrà sempre la possibilità di rimuovere tali cookie in qualsiasi momento attraverso le modalità di cui ai siti citati nel paragrafo “Gestione dei cookie” o mediante il tool messo a disposizione da LifeGate S.p.a. Accettazione e rinuncia al consenso per il trattamento dei dati L'elenco aggiornato dei Responsabili del Trattamento dati di cui alla presente informativa è consultabile presso la Sede legale di LifeGate S.p.a. in via Manzoni, 18 22046 Merone (Co); l'esercizio dei diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs 196/03 potrà effettuarsi attraverso specifica comunicazione a mezzo posta indirizzata alle medesime Società, o attraverso la casella di posta elettronica dedicata: privacy@lifegate.it