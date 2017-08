12-13 settembre 2007: cambio di rotta!

Sarà la sede FAO di Roma ad ospitare, il 12 e 13 settembre 2007, la Conferenza Nazionale sui Cambiamenti Climatici, promossa dal Ministero dell'Ambiente, della Tutela del territorio e del Mare, e organizzata da APAT (Agenzia per la Protezione dell?Ambiente e per i Servizi tecnici), insieme alle agenzie locali Arpa e Appa.

In piena armonia con lo spirito della Conferenza, l'evento è interamente a Impatto Zero, così come le sessioni di preparazione che si sono svolte dal 21 giugno in tutta Italia.

Questo incontro rappresenterà la fase culminante di un percorso a più tappe, iniziato il 21 giugno, che ha visto approfondire, in diverse sedi, varie tematiche, tra cui desertificazione, erosione delle coste, scioglimento dei ghiacciai, siccità.

Obiettivo principale della conferenza è prevenire e limitare i danni provocati dai cambiamenti climatici, attraveso strategie di mitigazione (azione sulle cause; es: riduzione della CO2 in atmosfera) e adattamento (azione sugli effetti), come già proposto da tempo nei diversi rapporti IPCC.

I temi saranno affrontati sia dal punto di vista scientifico che, soprattutto, socio-economico, con particolare attenzione al nuovo, importante ruolo politico che giocheranno istituzioni ed enti locali, ed alle opportunità che il cambiamento climatico stesso offre all'economia del nostro Paese (ad esempio nei campi dell'edilizia, della produzione di energia pulita, ecc...).

Con questo incontro, anche l'Italia, come il resto d'Europa, inizia ad affrontare il cambiamento climatico in modo diverso, a "cambiare strada".

Ora si tratta di seguire quella giusta.

Chiara Boracchi