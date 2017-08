1972 – Stoccolma – Svezia

113 nazioni si incontrano e redigono un piano d'azione con 109 raccomandazioni.

Viene inoltre adottata una Dichiarazione recante 26 principi su diritti e responsabilità dell'uomo in relazione all'ambiente globale, per guidare l'azione umana e le politiche di sviluppo.

Nasce il Programma per l'Ambiente delle Nazioni Unite UNEP.



Alcuni principi sanciti dalla Dichiarazione sull'Ambiente Umano:

"Per un'amministrazione più razionale delle risorse e per migliorare l'ambiente gli Stati dovranno adottare, nel pianificare lo sviluppo, misure integrate e coordinate da assicurare che tale sviluppo sia compatibile con la necessità di proteggere e migliorare la qualità della vita a beneficio delle popolazioni."...



"La ricerca scientifica e lo sviluppo, visti nel contesto dei problemi ecologici nazionali o multinazionali, devono essere incoraggiati in tutti i Paesi, specialmente in quelli in via di sviluppo."