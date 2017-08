1. La storia della negoziazione sul clima e Kyoto

Fino ad allora si era pensato alla sua tutela solo in ottica bilateralistica: i trattati internazionali esistenti erano quasi tutti tra due o comunque pochi stati e pensati esclusivamente per la tutela di una risorsa condivisa (come ad esempio un fiume o un lago) o per la regolamentazione di attività potenzialmente pericolose svolte in zone limitrofe ai confini fra Stati (famosi sono gli accordi tra Stati Uniti e Messico o tra Stati Uniti e Canada).

La Comunità internazionale sta però cambiando, o forse maturando: si delineano ampie zone di interessi comuni per le quali ragioni di convenienza suggeriscono anche una gestione comune libera dalla prospettiva, per forza di cose limitata, che governa i pensieri di ministri e legislatori statali. L'ambiente è sicuramente uno di questi interessi.

Anche l'emergere dei nuovi fenomeni di inquinamento su larga scala fanno presto comprendere come l'ordinamento internazionale in materia ambientale non possa più essere visto come un sistema essenzialmente "orizzontale" in grado solo di produrre norme che tutelano i rapporti di "buon vicinato", ma come invece occorra sviluppare molto di più la cooperazione fino ad arrivare a forme di gestione pubblicistica da parte dell'intera comunità.

Questa fase è caratterizzata anche dalla nascita di nuovi strumenti in grado di gestire e regolamentare i nuovi aspetti della materia: le conferenze, le dichiarazioni e le convenzioni su scala globale.

Andrea Amato