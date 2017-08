2005, caldo record

Il 2005 si annuncia come l'anno più caldo nella storia della meteorologia, lo affermano gli scienziati della NASA.



Una tacca minuscola su un termometro estremamente preciso, ed ecco che il 2005 balza in testa alla classifica degli anni più caldi mai registrati.



Una tacca minuscola, e gli effetti si fanno sentire; i ghiacciai si sciolgono, la desertificazione si estende, gli eventi climatici si fanno sempre più violenti.



Il Godderd Institute for Space Studies della Nasa ha collezionato dati sulla temperatura del pianeta raccolti da 7. 200 stazioni meteorologiche sparse sulla Terra ed è giunto alla conclusione che l'anno in corso è destinato al Guinness dei Primati: più caldo di un decimo di grado rispetto al 1998, che deteneva finora lo scottante primato.



Il dato non è ancora completo, mancano gli ultimi mesi, e può darsi che alla fine il 1998 si riprenda il suo posto.



Ma in ogni caso il trend è chiaramente delineato. Ennesima conferma di un trend in corso da 25 anni, durante i quali la temperatura globale è continuamente aumentata.



L'atmosfera del nostro pianeta si fa sempre più rovente.



Dal 2000 in poi ogni anno è sempre stato ai primi posti della classifica di quelli più caldi.



Noi intanto continuiamo in maniera piuttosto incosciente a pompare gas serra.



Cosa fare per ridurli?



Essere sempre informati. I modi per ridurre il proprio impatto sull'ambiente sono vari, nuovi, diversi.



Ridurre il consumo di combustibili fossili; meno auto, più bici. Meno riscaldamento, più coperte...



Avviare progetti di riforestazione, sostenerli, aderire a campagne internazionali.



Se una tacca minuscola su un gigantesco termometro può avere effetti disastrosi, anche un gesto minuscolo può servire a impedirli.

Stefano Carnazzi