Il 2013 Anno europeo dell’aria

I livelli di smog elevati preoccupano i cittadini europei, ma quelli più coinvolti sono gli italiani. L'81% pensa che la qualità dell'aria sia peggiorata negli ultimi dieci anni, mentre la media europea è pari al 56%. I dati resi noti da Eurobarometro mostrano che 4 europei su 5 ritengono che siano necessarie nuove misure per contrastare il fenomeno in modo adeguato perché finora le amministrazioni pubbliche non hanno fatto abbastanza. Da qui la decisione di Bruxelles di fare del 2013 l'Anno europeo dell'aria. "I cittadini vogliono che interveniamo e risponderemo rivedendo le nostre politiche in materia di qualità dell'aria", ha dichiarato il commissario europeo per l'Ambiente Janez Potocnik, mentre secondo Jacqueline McGlade, direttore esecutivo dell'Agenzia europea per l'ambiente, "questa decisione riflette la serietà a livello economico del problema, ma anche l'impatto sulle persone". A preoccupare di più sono le emissioni nocive causate dal settore del trasporto su gomma (96%), dell'industria (92%) e del trasporto intercontinentale (92%). Secondo le stime fornite da Potocnik nel 2010 sarebbero stati 420mila i decessi prematuri causati dall'inquinamento atmosferico.