Il 21 marzo sarà la giornata nazionale dedicata alle vittime delle mafie

L'Italia dedicherà la giornata del 21 marzo di quest'anno, e di tutti gli anni a venire, alla memoria e all'impegno in ricordo delle vittime delle mafie. La data scelta per l'istituzione di una giornata nazionale è non a caso quella del primo giorno di primavera, scelto già dal 1996 dall'associazione Libera di Don Luigi Ciotti come giornata dedicata alle vittime delle mafie proprio in quanto simbolo della speranza che si rinnova. Sono circa un migliaio le vittime stimate delle mafie, dai primi anni 80 a oggi.

La legge che istituisce la giornata nazionale è semplice, composta di un solo articolo, e prevede che in occasione del 21 marzo al fine di conservare, rinnovare e costruire una memoria storica condivisa in difesa delle istituzioni democratiche, possono essere organizzate manifestazioni pubbliche, cerimonie, incontri, momenti comuni di ricordo anche nelle scuole di ogni ordine e grado, iniziative finalizzate alla costruzione di una memoria delle vittime innocenti delle mafie e degli avvenimenti che hanno caratterizzato la storia recente e i successi dello Stato nelle politiche di contrasto e di repressione di tutte le mafie.

Libera, una battaglia lunga 21 anni

Don Luigi Ciotti, presidente di Libera, ha detto che l'istituzione di una giornata nazionale "è motivo di soddisfazione" ma che la battaglia non può finire qui: "Questo importante obiettivo impone però adesso uno scatto nell'attuare quelle direttive che, anche a livello europeo, garantiscono norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime e dei loro famigliari. Così come comporta un investimento sul piano educativo e culturale: quelle persone non sono morte per essere ricordate con lapidi, targhe e discorsi di occasione, ma per un sogno di democrazia che sta a tutti noi realizzare".