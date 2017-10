22 news per il 22 aprile. Quelle cattive 20 aprile 2010 Esplode e affonda la piattaforma petrolifera della BP 10 ottobre 2010 Fanghi tossici finiscono nel Danubio 21 ottobre 2010 Biodiversità. A Nagoya presentato un rapporto per riconoscere un valore alla natura 10 marzo 2011 Nel Mediterraneo scoperte 500 tonnellate di plastica. Un'isola di spazzatura 11 marzo 2011 Giappone. Il terremoto più grande mai registrato, il quinto più grande degli ultimi 100 anni 22 marzo 2011 Giornata mondiale dell'acqua. Quella potabile non è una risorsa per tutti 28 marzo 2011 Il legno di mogano esportato dal Perù è tagliato illegalmente 6 aprile 2011 Assottigliamento record dello strato d'ozono, il più notevole dal 1997 ad oggi 12 aprile 2011 Il ministero dell'Ambiente italiano autorizza esplorazioni al largo delle isole Tremiti 13 aprile 2011 Il Giappone alza la stima della gravità dell'incidente alla centrale nucleare di Fukushima al livello 7, lo stesso di Chernobyl 20 aprile 2011 Deepwater Horizon, un anno dopo. Una malattia misteriosa tra i soccorritori

22 news per il 22 aprile. Quelle buone 21 ottobre 2010 Un comune abruzzese sulla prima pagina del New York Times grazie al vento 11 novembre 2010 In Europa le auto sono sempre meno inquinanti 1 dicembre 2010 Per la prima volta un veicolo elettrico è l'"auto dell'anno 2011" 9 febbraio 2011 Il colosso dell'olio di palma annuncia un piano contro la deforestazione 21 febbraio 2011 Il Giappone chiude in anticipo la stagione di caccia alle balene 22 marzo 2011 Nel Virunga Park non si cerca petrolio 23 marzo 2011 In Cina il verde rinasce dopo il terremoto 1 aprile 2011 L'Italia raggiunge la 'grid parity' 5 aprile 2011 Il Friuli Venezia Giulia vieta gli OGM 5 aprile 2011 Nasce l'Amazzonia d'Europa 12 aprile 2011 Google investe nel solare di Rubbia