Se sei un’ape, ora hai i tuoi diritti

Una giornata importantissima per la natura, l'ambiente, gli apicoltori. E naturalmente per l'operoso popolino delle api e i loro cugini apoidei selvatici. Il Parlamento europeo vota una risoluzione intitolata suggestivamente "sui diritti delle api". Dal 25 novembre 2010 il principale organo politico sovranazionale riconosce ufficialmente che "l'apicoltura fornisce un servizio pubblico di valore ambientale e di valore strategico per la società, è un modello di produzione sostenibile nel contesto rurale, pregevole esempio di occupazione verde per la conservazione della biodiversità e dell'equilibrio ecologico. La produzione agricola necessita del servizio d'impollinazione. Le difficoltà e perdite che il settore vive in tutto il mondo sono causate da vari fattori concomitanti: le malattie delle api, l'indebolimento del loro sistema immunitario, il cambio climatico, le modificazioni d'uso del suolo e l'aumento delle monocolture che determinano mancanza di risorse mellifere per le api, nonché l'uso di prodotti fitosanitari e tecniche agricole non sostenibili. Con il rischio che l'Apis mellifera divenga una specie in via di estinzione". Ora tocca alla Commissione Europea, che secondo la Risoluzione deve: - sviluppare pratiche agricole sostenibili per gli animali impollinatori - ostacolare la pratica della monocoltura - alzare il livello di allerta sui pesticidi, non solo quelli sparsi per i campi ma anche quelli usati per la concia dei semi, e sulle colture di OGM - mantenere l'attuale sostegno all'apicoltura anche dopo il 2013 - cominciare a tenere in considerazione gli effetti d'esposizione, diretti e indiretti, dei pesticidi sull'insieme dell'alveare, in particolare attraverso nettare, polline e acqua - irrigidire le norme sull'etichettatura dei pesticidi (è ancora in circolo il Ddt...) - armonizzare i controlli alle frontiere, contrastare adulterazioni del miele e distorsioni di mercato (ad esempio l'arrivo di mieli cinesi o trattati con antibiotici); - finanziare cure veterinarie contro varroa e malattie delle api - consultarsi con le associazioni di apicoltori sul da farsi. Soddisfatti gli apicoltori italiani e Slow Food. "Desideriamo ringraziare - afferma Francesco Panella, presidente dell'Unione Nazionale Apicoltori Italiani - il presidente della Commissione Agricoltura del Parlamento Europeo, l'italiano Paolo De Castro, poi l'onorevole lussemburghese Astrid Lulling, relatrice della Risoluzione, e tutti gli europarlamentari italiani, dei vari raggruppamenti, che hanno sostenuto la Risoluzione". "Il dibattito al Parlamento Europeo ha chiaramente dimostrato che il livello di sensibilità, competenza e consapevolezza riguardo al ruolo e alla situazione delle api è molto alto tra i politici europei ha commentato Cinzia Scaffidi, direttrice Centro Studi Slow Food - e questo non può che farci piacere. Da anni siamo al fianco di apicoltori e cittadini nelle attività di comunicazione e sensibilizzazione a favore di una specie animale preziosissima e minacciata, e a favore di un prodotto, il miele, che è il primo indicatore dello stato di salute di un territorio. Riconoscere politicamente il ruolo fondamentale che le api svolgono in natura e dunque in agricoltura è un grande segnale di civiltà".