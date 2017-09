Scoperte 381 nuove specie in Amazzonia, una ogni due giorni. Il report del WWF

Dai delfini rosa di fiume alle scimmie "di fuoco": sono 381 le nuove specie scoperte nel delicato ecosistema della Foresta Amazzonica tra 2014 e 2015, una ogni due giorni, secondo il nuovo rapporto redatto da WWF e Institute for sustainable development dal titolo New species of vertebrates and plants in the Amazon 2014-2015.

381 new species discovered in the Amazon - New report reveals that, between 2014-2015, a new plant or animal sp... https://t.co/Kf1IM1WFf5 — WWF (@WWF) 31 agosto 2017

Le nuove specie

Inia araguaiaensis

Plecturocebus miltoni

Zimmerius chicomendesi

Nystalus obamai

Le opportunità del report