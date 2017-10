40 mucche avvelenate. Nuova Val Bormida?

Invece di bere nella loro vasca sono scese nel fiume per dissetarsi: è stato fatale. 30 mucche sono morte così, uccise dalle sostanze velenose presenti nel ruscello della Valle del Sacco, in provincia di Frosinone. Il Rio mola santa Maria scorre infatti in una zona nei pressi di Anagni dove ci sono industrie chimiche, farmaceutiche e aziende che producono plastica, scaricando sostanze che - secondo il veterinario che ne ha esaminato i resti - avrebbero avvelenato gli animali. Insomma, cos'è, una nuova Seveso, in Ciociaria? E' più Porto Marghera, o meglio una nuova Val Bormida, con decine di aziende che scaricano rifiuti tossici nei fiumi e contaminano la valle. "E decretano la morte chimica della splendida valle del Sacco, tra Frosinone e Roma" è il j'accuse di Fulco Pratesi in collegamento con LifeGate Radio. "Se a Ponte del Tremio sono morti animali di una stazza che va dai 200 chili alla mezza tonnellata, a quali rischi diretti e indiretti sono sottoposti tutti gli esseri viventi della zona, esseri umani compresi?" si chiede il fondatore del WWF Italia nel primo comunicato lanciato oggi. Cosa fare? Gli abitanti dei paesi lì intorno, per esempio Anagni, devono traslocare? Devono stare attenti. Tutta la valle del fiume Sacco, sia nella parte della provincia di Roma che in quella della provincia di Frosinone, deve essere dichiarata area a rischio secondo il WWF, perché è ormai evidente che esistono molteplici e gravissime fonti di inquinamento ambientale. Il WWF chiede al Commissario Piero Marrazzo di approntare un processo trasparente per stabilire cause e responsabilità, e chiede ufficialmente che la società civile, compresi gli ambientalisti, siano coinvolti: "Sulla zona insistono già inchieste giudiziarie, e questo è il segno che alcuni dei rischi erano noti, ora però responsabilità e bonifica devono avere i tempi della sicurezza, non quelli della giustizia", conclude Pratesi. L'associazione ambientalista chiede al Commissario Piero Marrazzo e ai Prefetti delle province interessate di approntare una task-force per svolgere una valutazione e stendere una mappa dei rischi per la salute umana e dei danni agli ecosistemi.