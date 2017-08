4. COP 1, 2, 3…

Tuttavia, nel decennio seguente i progressi compiuti non sono stati all'altezza delle aspettative, dal momento che in numerose aree le emissioni climalteranti sono aumentate e il degrado atmosferico è proseguito implacabilmente.

Dopo che la Convenzione quadro sul Cambiamento Climatico è stata adottata a Rio, il Comitato per le Trattative intergovernative (Intergovernmental Negotiating Committee - INC), responsabile della sua stesura, ha proseguito nel suo lavoro preparatorio, riunendosi in altre sei sessioni per discutere le questioni inerenti agli impegni da assumere, alle disposizioni relative ai meccanismi finanziari, al sostegno tecnico ed economico per i paesi in via di sviluppo ed alle questioni procedurali ed istituzionali.

L'INC è stato sciolto dopo la sua undicesima ed ultima sessione, tenutasi nel Febbraio 1995, e la Conferenza delle Parti (Conference of the Parties - COP) è diventata l'autorità più elevata della Convenzione.

La COP ha tenuto la sua prima sessione a Berlino, dal 28 Marzo al 7 Aprile 1995.

Durante questa prima sessione si è evidenziato come gli impegni presi dai Paesi Sviluppati di riportare le loro emissioni inquinanti ai livelli del 1990 non fossero sufficienti e hanno concordato che per il periodo successivo al 2000 sarebbero stati necessari nuovi impegni.

E' stato, in quest'ottica creato un "Gruppo ad Hoc su mandato di Berlino" con il compito di stilare un protocollo che potesse essere adottato in occasione della cop 3 del 1997.

Appena questo primo incontro si concluse giunse l'attesissimo secondo rapporto valutativo sullo stato del clima dell'IPCC (Internationa Panel on Climate Change: un gruppo di lavoro formato da scienziati internazionali e con il compito di monitorare per conto dell'ONU la situazione climatico-atmosferica mondiale).

Questo secondo rapporto segnò molto l'opinione pubblica internazionale ed anche il comportamento dei ministri presenti al COP 2 di Ginevra. Questi stessi ministri infatti, sulla scia di quanto contenuto nel rapporto, si trovarono concordi nel propugnare un'accelerazione dei colloqui e delle tempistiche necessarie al rafforzamento della Convenzione. Si giunse così in meno di un anno alla tappa fondamentale rappresentata dalla COP 3 di Kyoto.