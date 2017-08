5 giugno. 5 sfide per il pianeta

1 Quanto pane butti via? A livello europeo gli sprechi alimentari domestici corrispondono al 42% del totale e ammontano a circa 76 kg pro-capite. In Italia raggiungiamo i 149 kg procapite, che non sono certo pochi. La ricerca diffusa dall'Associazione per la difesa e l'orientamento dei consumatori rivela che, del nostro spreco casalingo di prodotti edibili, il 35% è costituito da prodotti freschi, il 19% da pane e il 16% da frutta e verdura. La sfida parte quindi dalle mura di casa, al mercato, a scuola. Educazione e rispetto per il cibo. Ong da seguire: Slowfood 2 Rifiuto a chi? Una delle grandi sfide del futuro sarà il trattamento e la gestione sostenibile dei rifiuti che in moltissime città, comprese quelle di casa nostra, si è trasformata in urgenza, se non in calamità. Il dibattito è particolarmente acceso: da una parte i sostenitori dell'incenerimento della frazione non più riciclabile dei rifiuti solidi urbani (metodo che permette anche la produzione di energia), dall'altra i difensori della raccolta differenziata, che puntano invece verso una società a rifiuti "quasi" zero. Di esempi che funzionano ce ne sono, da una parte e dall'altra della barricata. Film da vedere: "Trashed" di Jeremy Irons 3 Rinnovabili, carbone, nucleare Forse la sfida più importante, perché dalla fonte che utilizziamo per produrla, dipende la maggior parte delle nostre emissioni. La domanda continua a crescere, mentre la disponibilità delle fonti "classiche" è in stallo, se non in diminuzione. Uno studio pubblicato dalla Bloomberg New Energy Finance, prevede che il 50% della nuova capacità di generazione elettrica nel 2030 verrà dalle fonti rinnovabili, che assicureranno il 24% della produzione complessiva di elettricità, che a oggi secondo la World Energy Council si aggira intorno al 18%. La proposta per "staccarsi" dalla rete: EP Star Storage 4 Liberi dal traffico Come ci muoveremo nel futuro? Sarà ancora l'auto la prima scelta, se non l'unica? Moltissime città, in particolare in Europa si stanno trasformando lentamente, per diventare a misura di due ruote e a sostegno dei mezzi pubblici. In un mondo dove si vivrà in megalopoli, sarà necessario pensare a spazi inacessibili al traffico e dove invece sia possibile riscoprire il piacere di muoversi camminando o utilizzando la bici o mezzi a emissioni zero. Il movimento: #mobilitànuova 5 Non solo teoria Più aumentano i dati a disposizione e più avanzano gli studi sul cambiamento climatico, più ci si rende conto che dovremo imparare a convivere con un nuovo pianeta. Complessivamente più caldo, con eventi estremi sempre più frequenti e vaste aree inospitali alla vita come la conosciamo. Certo le nostre azioni quotidiane sono importanti, se non essenziali, ma essenziale è anche un impegno deciso di governi ed economie globali. Libro consigliato: TerraA, Bill McKibben. Edizioni Ambiente, 2010.