A chi dà fastidio l’oasi di Vanzago?

700 quintali di paglia immagazzinati in un capannone limitrofo alla Cascina Gabrina, sono andati a fuoco la scorsa notte all'interno dell'oasi WWF "Riserva naturale Bosco di Vanzago", alle porte di Milano. All'interno dell'Oasi è attivo anche il Centro Recupero Animali Selvatici, una delle strutture più importanti di tutta la Regione nel pronto soccorso e nella cura di animali selvatici feriti. Per spegnere l'incendio c'è voluta una nutrita squadra di vigili del fuoco che, dalle 20, è riuscita a domare il fuoco solamente alle primo ore della mattina successiva. "Sospettiamo che dietro questo grave episodio - ha dichiarato la presidente del WWF Lombardia Paola Brambilla - ci siano mire speculative sulla zona, e un chiaro avvertimento di sapore mafioso contro il WWF". Il sito infatti ospita un bosco di quasi 150 ettari e una zona umida, ultimi baluardi prima della cintura urbana della città di Milano, ultimo stralcio di quella foresta che ricopriva la pianura padana fin dall'epoca dei Romani. Quest'isola incontaminata si trova proprio a ridosso di molti Comuni interessati dall'area Expo 2015 e che hanno recentemente cambiato i propri PGT: "Come ente gestore dell'oasi (che è sito di interesse comunitario e zona di protezione speciale tutelato da direttive comunitarie) - ha continuato la Brambilla - il WWF ha formulato pareri negativi e rigorosi contro molti PGT dei Comuni vicini, che hanno previsto ambiti di trasformazione a ridosso dell'oasi". Questo è il terzo atto intimidatorio ricevuto in pochi mesi: il mese scorso i malviventi hanno rubato tutte le grondaie di rame della struttura, oltre a sottrarre una piccola somma di denaro depositata presso il centro visite e nel distributore di bevande calde. Cosa più grave hanno rapito e ucciso la mascotte del Centro Recupero Animali Selvatici, un esemplare femmina di muflone che era ospite del Centro da quasi una decina d'anni. "A quanti dà fastidio un'area protetta alle porte di Milano? - ha dichiarato Andrea Longo, direttore del Bosco di Vanzago - Sia ben chiaro che continueremo a lavorare per garantire la conservazione e la fruizione dell'area protetta".