A Padova soccorso agli alberi

Ogni sabato mattina chi desidera denunciare un fatto o chiedere un'informazione riguardo gli alberi di Padova, può chiamare il numero 049 8561212 dalle ore 9.45 alle 12.30. Due specialisti del settore risponderanno gratuitamente alle domande. E' un'iniziativa nata spontaneamente nell'area di Legambiente di Padova, a seguito delle chiamate continue da parte dei cittadini. Quello degli alberi è un argomento sentito sempre di più. Da un lato ci sono le potature drastiche che riducono un albero rigoglioso e maestoso in un povero tronco privato per sempre della sua bellezza armoniosa: anche quando saranno ricresciuti i rami, salterà sempre all'occhio la differenza tra il tronco originale e i rami più esili cresciuti dopo. Dall'altro il problema dell'impatto sull'ambiente, che è ancora più pesante quando alberi secolari ospitanti una ricca biodiversità vengono abbattuti con motivazioni difficili da controllare. Racconta Davide Sabbadin della sede di Legambiente di Padova: "Le alberature storiche dei viali padovani come quelle di moltissime altre città urbanizzatesi nel corso dell'800 e del '900 sono un patrimonio importantissimo, strettamente interconnesso con il pesaggio liberty e decò dei viali dell'epoca. Tuttavia queste alberature sono molto più in pericolo degli edifici prospicenti. Il comune di Padova, ad esempio, sta provvedendo ad una sistematica revisione delle alberature, sostituendo progressivamente gli alberi di grande fusto con alberi di piccola taglia. La ragione di questa discutibile mossa? I costi! Il settore verde pubblico è quasi sempre la Cenerentola dei bilanci comunali e anche Padova non fa eccezione: per limitare costi di manutenzione, interventi sull'asfalto e danni alle case prospicenti, si sostituiscono gli alberi esistenti con specie "più adatte all'ambiente urbano". Le specie prescelte non raggiungono mai altezze superiori ai cinque-sei metri, con chioma a sviluppo verticale, con un apparato radicale contenuto o comunque tale da non disturbare l'asfalto. L'asfalto, appunto. Perché il problema, stringi stringi è essenzialmente il traffico. Ci vogliono alberi che non danneggino il traffico. Potrebbe sembrare paradossale a molti che lo strumento principale per ridare ossigeno e contrastare lo smog sia depotenziato per fare spazio proprio alle auto, produttrici di smog. Ma evidentemente al comune di Padova non pare paradossale. I piani di taglio degli alberi intanto proseguono alacremente. Nei prossimi giorni due pioppi secolari rischiano di venire abbattutti. Motivo ufficiale: sono malati. Sarà vero? O saranno malati a causa di maldestre potature subite in passato?" Sono appunto queste le domande a cui "Pronto Soccorso Alberi" può dare una risposta. Rita Imwinkelried