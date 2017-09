A Sonderborg si tagliano solo le emissioni

Sonderborg è una cittadina di poco più di 70 mila abitanti che si trova nel sud della Danimarca, al confine con la Germania. Città di mare, con un nuovissimo porto in costruzione, è il classico centro abitato nordeuropeo: pulito, funzionale ed ecologico. Sì, perché Sondeborg, che nel 2010 ha vinto il premio "Sustainable Energy Communities", ha deciso di tagliare le emissioni di CO2 entro il 2015 del 25% rispetto ai livelli del 2007 e di azzerarle entro il 2029. Il programma, chiamato ProjectZero, prevede principalmente tre aree di intervento: efficienza energetica, energia pulita ed educazione della comunità. Christian Eriksen, giovane ingegnere ambientale a capo del progetto, racconta: "Abbiamo calcolato che ogni cittadino produce 8,8 tonnellate di CO2 all'anno, di cui il 32% proviene solo dal riscaldamento. In tutta la Danimarca il 40% dell'energia che consumiamo è utilizzata per riscaldarci". Il progetto prevede quindi di intervenire in tutti gli edifici privati - circa 18.600 case abitate - incentivando l'adozione di soluzioni per il risparmio energetico, in modo da ridurre i consumi del 38% entro il 2015: "Abbiamo messo a disposizione della cittadinanza dei tecnici che gratuitamente calcolano dove viene dissipata la maggior parte dell'energia e suggeriscono soluzioni adatte ad ogni nucleo familiare". È stato calcolato che si creeranno così più di 300 nuovi posti di lavoro.