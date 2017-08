A tutto sole!

A prima vista sembra una fiera dedicata agli addetti ai lavori. Molte le persone presenti, di varie nazionalità, si aggirano tra i vari padiglioni. Ingegneri, costruttori, giornalisti, ma anche curiosi. Le varie case costruttrici presentano qui i loro nuovi moduli fotovoltaici, descritti con dati tecnici effettivamente di difficile comprensione ai più. Ad una più attenta analisi però, scoviamo spunti interessanti. Tra i vari stand incontriamo Giovanni Ghersi, l'addetto stampa della Solar World, azienda leader mondiale nella produzione di pannelli fotovoltaici. Ci presenta in anteprima la SolarWorld No. 1. Un prototipo di automobile alimentato esclusivamente ad energia solare ma capace di raggiungere velocità di 120km/h. Progettata per partecipare ad una competizione mondiale, che vede sfidarsi veicoli spinti unicamente ad energia solare nell'attraversamento dell'Australia. "Il progetto - spiega Ghersi - è stato fortemente voluto per generare conoscenza e suscitare un crescente interesse tra le giovani generazioni intorno ai progetti di ricerca sull'energia solare. SolarWorld No. 1 è lunga cinque metri. La sua superficie è ricoperta per sei metri quadrati da celle solari capaci di generare energia sufficiente a spingere la macchina alla velocità massima di 120km/h e a un'andatura di crociera di 85km/h per tutto il giorno". Abbiamo poi la fortuna di poter scambiare due parole con l'ingegnere Paolo Rocco Viscontini, fondatore di Enerpoint, l'azienda più importante in Italia di distribuzione e installazione di pannelli fotovoltaici. Le sue dichiarazioni sono chiare e confortanti: "Le prospettive di crescita del mercato del fotovoltaico sono incoraggianti - afferma - grazie anche al nuovo 'Conto Energia', i MegaWatt installati nel 2007 triplicheranno rispetto all'anno scorso (da 20 si passerà a 60), e per il 2010 ci si aspetta di arrivare ai 500 MegaWatt." La nostra attenzione viene attirata poi da un display sul quale appaiono alcune cifre. È uno degli optionals che si possono aggiungere all?impianto aziendale o di casa e informa costantemente sulla quantità di energia prodotta, consumata e, cosa più interessante, su quanta CO2 è stata risparmiata all'ambiente grazie all'energia solare. Un gadget curioso, utilizzato sia dalle amministrazioni pubbliche quanto dai privati,per comunicare il loro impegno per il rispetto dell'ambiente e l'utilizzo di risorse sostenibili.