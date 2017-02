Perché il lupo ha vinto una battaglia ma non la guerra

La misura numero 22 del cosiddetto “Piano per la conservazione del lupo” prevede la possibilità di “prelevare”, ovvero uccidere i lupi. Sembra assurdo, ma purtroppo è proprio così. Sarebbe un passo indietro di decenni, dopo che l'Italia ha tutelato questa specie a rischio di estinzione per ben 46 anni, meritando anche riconoscimenti internazionali. Questo ottimo risultato, infatti, ha anche contribuito all’incremento del turismo naturalistico nel nostro Paese, in particolare nei parchi naturali, negli agriturismi e nei borghi. La tutela del lupo, dell'orso e di altre specie a rischio di estinzione è stata di beneficio all'Italia.

Cosa prevede il piano per la conservazione del lupo