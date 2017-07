Acqua potabile. Un terzo dell’umanità non ha accesso a casa

Se dovessimo misurare la capacità che il mondo ha avuto di svilupparsi in modo equo da questo dato, potremmo parlare di un autentico fallimento. Poco meno di un terzo della popolazione mondiale, nel 2017, non ha ancora accesso ad una fonte di acqua potabile all’interno della propria abitazione. Si tratta, per l’esattezza, di 2,1 miliardi di persone: il 30 per cento del totale di chi abita il pianeta.

Acqua potabile più rara nelle zone rurali

159 milioni di persone bevono acqua raccolta nei corsi d’acqua